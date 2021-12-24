Великобритания и Япония объединятся, чтобы создать двигатель для новых истребителей

Работа над совместным демонстратором двигателя начнется в начале следующего года, при этом Великобритания инвестирует 30 миллионов фунтов стерлингов в планирование, цифровое проектирование и инновационные производственные разработки.



В течение следующих четырех лет Великобритания инвестирует более 2 млрд фунтов стерлингов в международные усилия по разработке лучшей в мире боевой авиационной системы будущего. Параллельно, в рамках своей программы F-X, Япония стремится разработать будущий истребитель в аналогичные сроки для замены самолета F-2.