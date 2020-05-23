Великобритания может ограничить участие Huawei в сетях 5G

Так, согласно материалам источника, уже к 2023 году премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует уменьшить участие китайского технологического гиганта в функционировании сотовых сетей пятого поколения до нуля.Более того, премьер-министр страны уже отметил необходимость создания соответствующего плана, поручив его осуществление чиновникам.

Напомним, что буквально в январе Великобритания позволила китайской компании принимать участие в развертывании сотовых сетей пятого поколения, однако в ограниченном режиме. Так, Huawei не имела доступ к “чувствительным” частям сети, которые могут иметь отношение к национальной безопасности. В связи с этим компания не имела права эксплуатировать свои устройства на ядерных объектах, а также военных базах страны.