Великобритания может полностью отказаться от танков

К слову, подобное решение может быть принято сугубо из экономических соображений - согласно последним данным, страна потратит слишком большие средства на модернизацию 227 единиц техники Challenger 2 и 388 боевых машин пехоты БМП Warrior. К тому же важно понимать, что Британия, помимо всего прочего, будет обязана вложить немалое количество денег в киберсферу, космические и другие современные виды войск. Все это и заставило Минобороны страны задуматься об отказе от боевых машин.

Напомним, что совсем недавно, в декабре 2019 года, вооруженные силы Великобритании испытали одну из модификаций танка Challenger 2. Тогда отмечалось, что боевая машина получил распределенную по его корпусу систему инфракрасных и электрооптических датчиков, которая способна отображать информацию об обстановке вокруг боевой машины на нашлемный дисплей танкиста.