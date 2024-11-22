Великобритания начала новое расследование против Apple и Google

По мнению CMA, Apple ограничивает использование прогрессивных веб-приложений, которые могут работать без скачивания из магазина приложений, что препятствует развитию новых функций, таких как более быстрая загрузка страниц. Это ограничение, согласно отчету, удерживает конкурентов от внедрения инновационных решений на устройствах Apple, включая iPhone.

Кроме того, исследование показало, что обе компании манипулируют выбором браузеров для пользователей, создавая предпочтение для собственных решений. Соглашение о разделе доходов между Apple и Google также уменьшает финансовые стимулы для конкуренции на мобильных платформах.

Apple и Google заявили, что готовы конструктивно сотрудничать с CMA. В компании Apple отметили, что не согласны с выводами отчета, утверждая, что это может негативно сказаться на безопасности и конфиденциальности пользователей. В Google подчеркнули, что их открытая операционная система Android способствовала расширению выбора и снижению цен на устройства.