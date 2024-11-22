Наука и технологии
Опубликовано 22 ноября 2024, 21:35
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Великобритания начала новое расследование против Apple и Google

Антимонопольный орган усомнился в конкуренции мобильных браузеров
В Великобритании стартовало расследование в отношении Apple и Google, которые, по мнению местных регуляторов, не предоставляют пользователям реального выбора мобильных веб-браузеров. Британский антимонопольный орган, Комиссия по конкурентным рынкам (CMA), заявила, что оба гиганта нарушают конкуренцию, ограничивая доступ к инновациям в мобильных браузерах.
Великобритания начала новое расследование против Apple и Google

© Ferra.ru

По мнению CMA, Apple ограничивает использование прогрессивных веб-приложений, которые могут работать без скачивания из магазина приложений, что препятствует развитию новых функций, таких как более быстрая загрузка страниц. Это ограничение, согласно отчету, удерживает конкурентов от внедрения инновационных решений на устройствах Apple, включая iPhone.

Кроме того, исследование показало, что обе компании манипулируют выбором браузеров для пользователей, создавая предпочтение для собственных решений. Соглашение о разделе доходов между Apple и Google также уменьшает финансовые стимулы для конкуренции на мобильных платформах.

Apple и Google заявили, что готовы конструктивно сотрудничать с CMA. В компании Apple отметили, что не согласны с выводами отчета, утверждая, что это может негативно сказаться на безопасности и конфиденциальности пользователей. В Google подчеркнули, что их открытая операционная система Android способствовала расширению выбора и снижению цен на устройства.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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