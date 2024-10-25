Великобритания начала расследование партнерства Google с ИИ-стартапом Anthropic

Опубликовано 25 октября 2024, 20:231 мин.
Великобритания начала расследование партнерства Google с ИИ-стартапом AnthropicРегулятор изучает влияние сделки на конкуренцию на рынке ИИ
Антимонопольное ведомство Великобритании (CMA) открыло официальное расследование партнерства Google с американским стартапом Anthropic, специализирующимся на разработке искусственного интеллекта. Ведомство заявило, что собрало достаточно данных для проведения предварительного анализа сделки и планирует вынести решение по ней до 19 декабря.
© Ferra.ru
По данным CMA, партнерство Google и Anthropic может негативно повлиять на конкуренцию в быстрорастущей индустрии ИИ. В ответ на это Google подчеркнул, что его экосистема ИИ остается открытой для разных игроков, а Anthropic свободно сотрудничает с различными облачными платформами.
Anthropic, основанная бывшими сотрудниками OpenAI Дарио и Даниэлой Амодеи, известна безопасными и надежными ИИ-моделями. Компания заявила о готовности к сотрудничеству с регулятором и подчеркнула свою независимость, заявив, что ни одна из стратегических сделок не влияет на её свободу в выборе партнёров.