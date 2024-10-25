Великобритания начала расследование партнерства Google с ИИ-стартапом Anthropic

По данным CMA, партнерство Google и Anthropic может негативно повлиять на конкуренцию в быстрорастущей индустрии ИИ. В ответ на это Google подчеркнул, что его экосистема ИИ остается открытой для разных игроков, а Anthropic свободно сотрудничает с различными облачными платформами.

Anthropic, основанная бывшими сотрудниками OpenAI Дарио и Даниэлой Амодеи, известна безопасными и надежными ИИ-моделями. Компания заявила о готовности к сотрудничеству с регулятором и подчеркнула свою независимость, заявив, что ни одна из стратегических сделок не влияет на её свободу в выборе партнёров.