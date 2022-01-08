Великобритания начнёт создание собственного гиперзвукового оружия из-за России

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Великобритания начнёт создание собственного гиперзвукового оружия из-за РоссииНо неизвестно, когда закончит
В сети появилась интересная информация о планах Великобритании на гиперзвуковое оружие. Оказалось, что страна, под влиянием наличия такового у России, решило создать собственный вариант.
Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин в рамках интервью газете The Times.
У нас нет их гиперзвуковых ракет, мы должны обладать ими.
Тони Радакин
Каких-либо точных сроков реализации проекта названо не было. При этом военный начальник отметил факт растущей военной мощи России.
Напомним, что ранее стало известно об успешном залповом пуске гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом ещё 24 декабря рассказал президент России Владимир Путин. Глава страны назвал случившееся «большим событием в жизни страны», а также существенным шагом в повышении безопасности России.
Источник: The Times