Великобритания начнёт создание собственного гиперзвукового оружия из-за России

Каких-либо точных сроков реализации проекта названо не было. При этом военный начальник отметил факт растущей военной мощи России.

Напомним, что ранее стало известно об успешном залповом пуске гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом ещё 24 декабря рассказал президент России Владимир Путин. Глава страны назвал случившееся «большим событием в жизни страны», а также существенным шагом в повышении безопасности России.