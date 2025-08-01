Великобритания обвинила Amazon и Microsoft в нарушении конкуренции

CMA рассматривает возможность присвоения Microsoft и Amazon особого статуса компаний со стратегическим рыночным влиянием в области облачных сервисов. Такой статус дал бы регулятору дополнительные полномочия для вмешательства. Однако отмечается, что такие расследования Digital Markets Unit планирует начать не раньше начала следующего года.

Отдельное внимание в докладе уделено Microsoft. Её лицензирование программного обеспечения, включая Windows Server и Microsoft 365, ограничивает конкуренцию, особенно когда продукты компании используются на платформах других провайдеров. Это, по мнению группы, вредит как Amazon Web Services, так и Google Cloud.

На данный момент Microsoft и Amazon занимают по 30−40% рынка облачных услуг в Великобритании. Google замыкает тройку с долей 5−10%.

Google назвал выводы CMA важным сигналом, подчёркивая, что ограничения в лицензировании мешают клиентам и подрывают конкуренцию. В свою очередь, Amazon и Microsoft заявили, что доклад не отражает реальную динамику рынка и игнорирует рост инвестиций и технологий.