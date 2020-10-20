Великобритания обвинила Россию в подготовке хакерских атак на Олимпиаду-2020 в Токио

Вместе с Олимпиадой, планировалось сорвать и Паралимпийские игры, говорится в официальном пресс-релизе британского центра кибербезопасности. Также сообщается, что планирование саботажа началось задолго до принятия решения о переносе игр с 2020 на 2021 год.

По мнению экспертов, изучавших вопрос, российские хакеры планировали провести атаку, схожую с той, что была совершена в период проведения Зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее. Как и тогда, в 2020 году основными жертвами должны были стать организаторы мероприятия, логистические сервисы, спонсоры и т.д.