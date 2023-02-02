Великобритания отдала Украине все свои тяжёлые самоходки AS-90

В итоге Великобритания осталась без этих орудий, которые широко примерялись на учениях, и оказалась в уязвимом положении: артиллеристы не могут отрабатывать навыки. Теперь британскому Минобороны необходимо искать замену AS90 пока не реализован проект Mobile Fires Platform, который должен быть завершён только к 2029 году.

Приоритетными для замены являются южнокорейские 155-мм гаубицы K9 Thunder или шведские САУ Archer.

«Если у артиллеристов нет оружия, мы не можем сражаться, мы не можем тренироваться», — пояснил источник Daily Mail.