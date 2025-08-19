Великобритания отказалась от требования к Apple создать бэкдор

Ранее в этом году британское правительство ввело распоряжение, обязывающее Apple создать техническую возможность для доступа к зашифрованным пользовательским данным. В США отмечали, что такое требование нарушает двусторонние соглашения, в том числе CLOUD Act, который запрещает одной стране требовать доступа к данным граждан другой стороны без соответствующих процедур.

Компания Apple придерживается строгой политики по защите пользовательских данных и заявляла, что не будет создавать бэкдор в своих сервисах. После распоряжения, из соображений соблюдения законодательства, Apple временно ограничила для британских пользователей работу функции Advanced Data Protection, которая обеспечивает полное шифрование данных в облаке.

Американские законодатели и эксперты по кибербезопасности предупреждали, что появление технической уязвимости для правительства неминуемо приведёт к тому, что этим доступом смогут воспользоваться злоумышленники. Прямой доступ к зашифрованным данным мог бы также создать прецедент, которым воспользовались бы другие страны, включая режимы с низким уровнем защиты прав человека.