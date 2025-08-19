Наука и технологии
Опубликовано 19 августа 2025, 15:00
1 мин.

Великобритания отказалась от требования к Apple создать бэкдор

США заявили, что договорились с Лондоном
Директор национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что власти Великобритании отказались от требования к Apple предоставить бэкдор для доступа к зашифрованной информации американских пользователей. По её словам, решение стало результатом длительных консультаций между Вашингтоном и Лондоном, в которых участвовали также президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.
Великобритания отказалась от требования к Apple создать бэкдор

© Ferra.ru

Ранее в этом году британское правительство ввело распоряжение, обязывающее Apple создать техническую возможность для доступа к зашифрованным пользовательским данным. В США отмечали, что такое требование нарушает двусторонние соглашения, в том числе CLOUD Act, который запрещает одной стране требовать доступа к данным граждан другой стороны без соответствующих процедур.

Компания Apple придерживается строгой политики по защите пользовательских данных и заявляла, что не будет создавать бэкдор в своих сервисах. После распоряжения, из соображений соблюдения законодательства, Apple временно ограничила для британских пользователей работу функции Advanced Data Protection, которая обеспечивает полное шифрование данных в облаке.

Американские законодатели и эксперты по кибербезопасности предупреждали, что появление технической уязвимости для правительства неминуемо приведёт к тому, что этим доступом смогут воспользоваться злоумышленники. Прямой доступ к зашифрованным данным мог бы также создать прецедент, которым воспользовались бы другие страны, включая режимы с низким уровнем защиты прав человека.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Великобритания
,
#сша
,
#Бэкдор
,
#Apple