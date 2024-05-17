Великобритания отменила расследование партнерства Microsoft с Mistral

Microsoft объявил ранее в этом году о партнерстве с французским стартапом, что может снизить зависимость корпорации от создателей ChatGPT — OpenAI для поставки следующей волны чатботов и других продуктов генеративного искусственного интеллекта.

Ведомство по конкуренции и рынкам сказало в кратком обновлении, что это партнерство «не подлежит расследованию» в соответствии с британскими правилами о слиянии.

Регулятор заявил в апреле, что ищет комментарии «заинтересованных третьих лиц», прежде чем принять решение о проведении подробного антимонопольного расследования.

В настоящее время ведомство также рассматривает найм Microsoft ключевого персонала из другого стартапа, Inflection AI, а также инвестиции Amazon на 4 миллиарда долларов в Anthropic в Сан-Франциско. Оно не предоставило обновлений по этим расследованиям, которые были объявлены в прошлом месяце.