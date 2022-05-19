Великобритания передаст Украине дальнобойную артиллерию

Финансовую помощь анонсировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Кроме того, в ходе переговоров Джонсон и Зеленский договорились работать совместно с США, Францией ​​и Германией для «определения долгосрочной архитектуры безопасности Украины».

«Обратив внимание на недавнее заявление о выделении Украине дополнительной военной помощи со стороны Соединённого Королевства на £1,3 млрд, премьер-министр рассказал, что для оказания Украине поддержки в обеспечении обороны среди прочего будет поступать дальнобойная артиллерия, ракеты класса «берег — корабль», — сказано в сообщении канцелярия премьер-министра Великобритании.