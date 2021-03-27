Великобритания посчитала Россию главной угрозой в кибербезопасности

”В кибербезопасности — как и в других областях безопасности — Россия представляет собой наиболее острую и непосредственную угрозу для Великобритании”, — поделилась мнением генеральный директор Национального центра кибербезопасности (NCSC) Линди Кэмерон.

Также она обратила внимание и на технологическую развитость Китая. Более того, по ее мнению, эта страна изменит мир более фундаментально, чем Россия. Помимо прочего специалист отметила, что кибербезопасность все еще не воспринимается серьезно. Она порекомендовала главам компаний отнестись к этой сфере с большим интересом.