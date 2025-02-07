Великобритания потребовала у Apple доступ к данным пользователей

Согласно информации издания, Apple, скорее всего, откажется от предоставления зашифрованного хранения данных в Великобритании, чтобы не нарушать обещания по защите конфиденциальности пользователей по всему миру.

Британское Министерство внутренних дел направило компании официальный запрос — так называемое «уведомление о технических возможностях», которое требует открыть доступ к данным пользователей. Однако представители ведомства отказались комментировать ситуацию, ссылаясь на внутреннюю политику.

Apple пока не дала официального ответа на этот запрос. Ранее компания неоднократно заявляла, что не пойдет на компромиссы в вопросах безопасности данных пользователей.