Наука и технологии
Опубликовано 07 февраля 2025, 17:34
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Великобритания потребовала у Apple доступ к данным пользователей

Согласно источникам
Власти Великобритании потребовали от Apple создать так называемый «бэкдор» — техническую лазейку, позволяющую получить доступ ко всем данным, загруженным пользователями в облачное хранилище. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
Великобритания потребовала у Apple доступ к данным пользователей

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Согласно информации издания, Apple, скорее всего, откажется от предоставления зашифрованного хранения данных в Великобритании, чтобы не нарушать обещания по защите конфиденциальности пользователей по всему миру.

Британское Министерство внутренних дел направило компании официальный запрос — так называемое «уведомление о технических возможностях», которое требует открыть доступ к данным пользователей. Однако представители ведомства отказались комментировать ситуацию, ссылаясь на внутреннюю политику.

Apple пока не дала официального ответа на этот запрос. Ранее компания неоднократно заявляла, что не пойдет на компромиссы в вопросах безопасности данных пользователей.