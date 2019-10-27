Великобритания предоставит доступ Huawei к сетям 5G

Так, если верить словам высокопоставленных источников газеты в правительстве и службах безопасности, королевство все больше склоняется к варианту, при котором Huawei будет разрешено получить доступ к “не спорным” частям сети. Вполне возможно, что подобное решение в конечном итоге приведет к обострению отношений между Великобританией и США, которые “рекомендовали” всем своим партнерам не связываться с китайским гигантом из-за риска шпионажа.

Напомним, что Huawei еще в мае 2019 года попала в черный список Торговой палаты США, в результате чего с производителем отказались работать такие гиганты как Google, Microsoft, Qualcomm и другие. Со временем, правда, многие из них возобновили партнерские отношения с Huawei, но китайский вендор, судя по имеющимся данным, все еще озабочен вопросом обостренных отношений с США.