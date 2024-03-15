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Наука и технологии
Опубликовано 15 марта 2024, 02:09
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Великобритания присоединилась к европейскому консорциуму по производству чипов

Для собственного развития и экономии
Великобритания решила не отставать от ЕС, из которого вышла, в производстве чипов. Для этого британским компаниям нужен допуск к развитой производственной и научной базе.
Великобритания присоединилась к европейскому консорциуму по производству чипов

© Ferra.ru

Чтобы добиться заявленных целей, правительство Великобритании выделит 35 млн фунтов стерлингов, или $44 млн для участия в консорциуме ЕС «Совместное предприятие по производству чипов». Эти деньги предназначены для «финансирования усилий Великобритании в ближайшие несколько лет» и пойдут на развитие соответствующей программы.

Это сделает Великобританию «государством-участником», что позволит сотрудничать с ЕС и участвовать в единой программе исследований и разработок в области полупроводников. Таким образом, предприятия, работающие в Великобритании в отрасли полупроводников, смогут использовать выделенный пул в $1,3 млрд.

Первые 5 из 35 млн фунтов стерлингов будут выделены на внутренние британские исследования в сфере производства чипов. Программа сотрудничества и участие в консорциуме подразумевает получение в дальнейшем грантов на развитие и формирование экономии в отрасли.