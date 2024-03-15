Великобритания присоединилась к европейскому консорциуму по производству чипов

Чтобы добиться заявленных целей, правительство Великобритании выделит 35 млн фунтов стерлингов, или $44 млн для участия в консорциуме ЕС «Совместное предприятие по производству чипов». Эти деньги предназначены для «финансирования усилий Великобритании в ближайшие несколько лет» и пойдут на развитие соответствующей программы.

Это сделает Великобританию «государством-участником», что позволит сотрудничать с ЕС и участвовать в единой программе исследований и разработок в области полупроводников. Таким образом, предприятия, работающие в Великобритании в отрасли полупроводников, смогут использовать выделенный пул в $1,3 млрд.

Первые 5 из 35 млн фунтов стерлингов будут выделены на внутренние британские исследования в сфере производства чипов. Программа сотрудничества и участие в консорциуме подразумевает получение в дальнейшем грантов на развитие и формирование экономии в отрасли.