Великобритания протестирует ИИ Claude для госуслуг

Опубликовано 14 февраля 2025, 22:401 мин.
Великобритания протестирует ИИ Claude для госуслугЧат-бот Anthropic поможет упростить доступ к информации
Великобритания собирается протестировать использование чат-бота на основе искусственного интеллекта (ИИ) Claude от компании Anthropic для улучшения взаимодействия граждан с государственными услугами и информацией. Об этом заявило британское правительство.
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Anthropic, которая конкурирует с OpenAI (создателем ChatGPT) и пользуется поддержкой Google и Amazon, подписала с британскими властями меморандум о сотрудничестве. Это часть стратегии премьер-министра Кира Стармера, направленной на превращение Великобритании в ведущую страну в области искусственного интеллекта. Он обещает использовать ИИ для повышения эффективности госуслуг и применять гибкий подход к регулированию этой технологии.
Министр технологий Великобритании Питер Кайл отметил, что партнерство с Anthropic поможет реализовать планы по развитию передового ИИ, чтобы преимущества этой технологии почувствовали не только компании, но и обычные граждане.