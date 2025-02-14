Великобритания протестирует ИИ Claude для госуслуг

Anthropic, которая конкурирует с OpenAI (создателем ChatGPT) и пользуется поддержкой Google и Amazon, подписала с британскими властями меморандум о сотрудничестве. Это часть стратегии премьер-министра Кира Стармера, направленной на превращение Великобритании в ведущую страну в области искусственного интеллекта. Он обещает использовать ИИ для повышения эффективности госуслуг и применять гибкий подход к регулированию этой технологии.

Министр технологий Великобритании Питер Кайл отметил, что партнерство с Anthropic поможет реализовать планы по развитию передового ИИ, чтобы преимущества этой технологии почувствовали не только компании, но и обычные граждане.