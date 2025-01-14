Великобритания станет топ-1 страной в мире в сфере ИИ

План включает создание специальных зон для дата-центров, ускорение их строительства и поддержку выпускников, выбирающих технологические направления.

По данным правительства, полное внедрение ИИ может повысить производительность на 1.5% в год, что принесет экономике дополнительный доход в размере £47 млрд стерлингов ежегодно в течение 10 лет.

Первый дата-центр будет построен в Калхаме, Оксфордшир, где находится Британское агентство атомной энергии.

Британия уже занимает третье место на мировом рынке ИИ после США и Китая по инвестициям и патентам. Однако планы Стармера нацелены укрепить позиции страны за счет более активных мер, таких как реализация всех рекомендаций отчета «План действий в сфере возможностей ИИ».