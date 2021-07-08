Великобритания увеличит число зенитных ракет на своих эсминцах в два раза

Таким образом, число используемых на кораблях ракет увеличится в два раза, говорится на сайте Минобороны. Всего у каждого эсминца, после обновления, их будет по 72.

Стоит отметить, что на сегодняшний день зенитный ракетный комплекс Sea Ceptor уже установлен на всех 13 фрегатах проекта Type 23. При этом британские военные также намерены установливать их и на строящиеся корабли класса Type 26 и Type 31.

Первый «обновлённый» эсминец с Sea Ceptor планируется получить уже в 2026 году. В 2032 довооружение должно закончиться — все шесть кораблей должны получить дополнительные ракеты.