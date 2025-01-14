Наука и технологии
Опубликовано 14 января 2025, 09:45
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Великобритания захотела питать ИИ атомной энергией

Новый проект правительства
Великобритания готовится к созданию специальных районов для строительства дата-центров, которые будут использовать атомную энергию для поддержки растущих потребностей искусственного интеллекта (ИИ). Это часть амбициозного плана правительства Лейбористской партии, направленного на развитие технологий и усиление ИИ-экосистемы в стране.
Великобритания захотела питать ИИ атомной энергией

© Ferra.ru

По словам властей, новые так называемые «Зоны роста ИИ» получат улучшенный доступ к электричеству и упрощенные процедуры согласования строительства дата-центров. Первая такая зона будет расположена в Калхэме, где находится Агентство атомной энергии Великобритании.

Для реализации проекта будет создан совет по энергетике, в который войдут представители государственного и частного секторов. Он будет заниматься исследованием возможности обеспечения дата-центров энергией от малых модульных реакторов, использующих ядерную технологию деления. Это решение связано с тем, что современные системы ИИ требуют огромных энергозатрат, и растущий интерес к технологиям подталкивает страны к поиску новых источников энергии.

План правительства также включает расширение проектов суперкомпьютеров и привлечение технических специалистов в страну.