Великобритания захотела питать ИИ атомной энергией

По словам властей, новые так называемые «Зоны роста ИИ» получат улучшенный доступ к электричеству и упрощенные процедуры согласования строительства дата-центров. Первая такая зона будет расположена в Калхэме, где находится Агентство атомной энергии Великобритании.

Для реализации проекта будет создан совет по энергетике, в который войдут представители государственного и частного секторов. Он будет заниматься исследованием возможности обеспечения дата-центров энергией от малых модульных реакторов, использующих ядерную технологию деления. Это решение связано с тем, что современные системы ИИ требуют огромных энергозатрат, и растущий интерес к технологиям подталкивает страны к поиску новых источников энергии.

План правительства также включает расширение проектов суперкомпьютеров и привлечение технических специалистов в страну.