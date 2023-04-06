Великобритания засудит Microsoft за монополизм

Ведомство объявило, что американские корпорации доминируют на британском рынке облачных услуг и устанавливают правила, препятствующие клиентам переходить к другим операторам или пользоваться услугами нескольких облачных провайдеров одновременно.

Как отметил представитель Ofcom, на рыночную долю Microsoft и Amazon в Великобритании приходится от 60 до 70%, следующая за ними компания, Google, имеет рыночную долю в 5-10%. Все перечисленные корпорации для доминирования устанавливают более высокие сборы за вывод данных из их облачных сервисов по сравнению с менее крупными конкурентами. Также их сервисы плохо или вообще не взаимодействуют с конкурентами, а системы скидок удерживают клиентов от перехода к другим операторам.