Наука и технологии
Сегодня 17:11
Великобритания заявила о готовности России начать Третью мировую войну
При этом случиться это может по не совсем ожидаемым причинам
По словам генерала Ника Картера, который является начальником штаба обороны Великобритании, Россия способна “неумышленно” инициировать третью мировую войну.
Кроме того, генерал Картер считает, что российские власти не хотят завязывать военный конфликт традиционными средствами, однако он может начаться из-за “безрассудного поведение и неуважения к международному праву”. Аналогичным образом зарождался масштабный военный конфликт, который произошел в 1914 году. Картер, в качестве примера, припоминает рейд десяти отечественных подводных лодок, восемь из которых- атомоходы, проходившие мимо Британии, Исландии, а также Гренландии в прошлом месяце.
Известно, что спецслужбы Норвегии расценили эту миссию, как попытку России доказать, что страна сможет ударить по восточному побережью Соединенных Штатов.