Великобритания заявила о готовности России начать Третью мировую войну

Кроме того, генерал Картер считает, что российские власти не хотят завязывать военный конфликт традиционными средствами, однако он может начаться из-за “безрассудного поведение и неуважения к международному праву”. Аналогичным образом зарождался масштабный военный конфликт, который произошел в 1914 году. Картер, в качестве примера, припоминает рейд десяти отечественных подводных лодок, восемь из которых- атомоходы, проходившие мимо Британии, Исландии, а также Гренландии в прошлом месяце.

Известно, что спецслужбы Норвегии расценили эту миссию, как попытку России доказать, что страна сможет ударить по восточному побережью Соединенных Штатов.