Великобританию ждет экологический кризис

Были опубликованы аэрофотоснимки, на которых видно, как вырубка лесов, необходимая для борьбы с вредителями и болезнями, изменяет ландшафт страны. Таким образом, десятки тысяч лиственниц будут вырублены из-за вируса Phytophthora ramorum. По неутешительным прогнозам, в некоторых местах популяция этого дерева сократится на три четверти.



По этим же прогнозам, 75-95 процентов популяции ясеней в Великобритании будет потеряно в течение 20-30 лет. Сообщается, что стоимость удаления больных деревьев за год выросла до 3 млн фунтов стерлингов.



Причиной появления древесных вредителей и болезней названо изменение погодных условий. Ученые также готовятся к появлению бактерии Xylella fastidiosa, которая может вызвать серьезный стресс и смерть у растений более чем 150 видов, включая дуб, вишню, остролист и грецкий орех. Она еще не попала в Великобританию, однако в других странах Европы произошли крупные вспышки.



Кроме того, множество деревьев становятся жертвами погодных явлений. К примеру, шторм «Арвен» пронесся по некоторым районам Англии в конце ноября. National Trust планирует на месте погибших деревьев высаживать новые для борьбы с дальнейшими изменениями климата, поскольку деревья являются неотъемлемой частью природы.