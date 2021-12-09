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Великобританию ждет экологический кризис

Если пустить ситуацию “На самотек”
Популяции ясеней и лиственниц оказались под угрозой значительного сокращения из-за катастрофического роста болезней деревьев, вследствии изменения климата. Об этом предупредила Британская природоохранная организация National Trust.
Великобританию ждет экологический кризис

Были опубликованы аэрофотоснимки, на которых видно, как вырубка лесов, необходимая для борьбы с вредителями и болезнями, изменяет ландшафт страны. Таким образом, десятки тысяч лиственниц будут вырублены из-за вируса Phytophthora ramorum. По неутешительным прогнозам, в некоторых местах популяция этого дерева сократится на три четверти.

По этим же прогнозам, 75-95 процентов популяции ясеней в Великобритании будет потеряно в течение 20-30 лет. Сообщается, что стоимость удаления больных деревьев за год выросла до 3 млн фунтов стерлингов.

Причиной появления древесных вредителей и болезней названо изменение погодных условий. Ученые также готовятся к появлению бактерии Xylella fastidiosa, которая может вызвать серьезный стресс и смерть у растений более чем 150 видов, включая дуб, вишню, остролист и грецкий орех. Она еще не попала в Великобританию, однако в других странах Европы произошли крупные вспышки.

Кроме того, множество деревьев становятся жертвами погодных явлений. К примеру, шторм «Арвен» пронесся по некоторым районам Англии в конце ноября. National Trust планирует на месте погибших деревьев высаживать новые для борьбы с дальнейшими изменениями климата, поскольку деревья являются неотъемлемой частью природы.

Источник: The Guardian
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