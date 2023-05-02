Великое объединение: Apple и Google будут вместе бороться со слежкой через Bluetooth-трекеры

IT-гиганты представили новый проект технической спецификации, который предлагает производителям устройств, имеющих потенциал использования для нежелательного слежения, предоставлять возможность предупреждать жертв о таких случаях.

Apple и Google заявили, что новая спецификация позволит устройствам с Bluetooth-трекерами быть совместимыми с технологиями определения и предупреждения о несанкционированном слежении на платформах iOS и Android.

Samsung, Tile, Chipolo и Pebblebee уже выразили поддержку нового стандарта.

Если производители примут его, это обеспечит совместимость с технологией обнаружения и предупреждения о нежелательном слежении на двух главных мобильных операционных системах.

Отметим, что Apple уже сейчас предоставляет пользователям возможность обнаруживать поблизости устройства AirTag или AirPod, которые могут быть использованы для слежки.