Великое объединение: Apple и Google будут вместе бороться со слежкой через Bluetooth-трекеры

Великое объединение: Apple и Google будут вместе бороться со слежкой через Bluetooth-трекерыК ним уже присоединились крупные игроки наподобие Samsung
Apple и Google объединились для внедрения новых стандартов индустрии. Они будут направлены на предотвращение преследований при помощи Bluetooth-маячков.
IT-гиганты представили новый проект технической спецификации, который предлагает производителям устройств, имеющих потенциал использования для нежелательного слежения, предоставлять возможность предупреждать жертв о таких случаях.
Apple и Google заявили, что новая спецификация позволит устройствам с Bluetooth-трекерами быть совместимыми с технологиями определения и предупреждения о несанкционированном слежении на платформах iOS и Android.
Samsung, Tile, Chipolo и Pebblebee уже выразили поддержку нового стандарта.
Если производители примут его, это обеспечит совместимость с технологией обнаружения и предупреждения о нежелательном слежении на двух главных мобильных операционных системах.
Отметим, что Apple уже сейчас предоставляет пользователям возможность обнаруживать поблизости устройства AirTag или AirPod, которые могут быть использованы для слежки.