Велогенератор Ampera позволит заряжать смартфон, крутя педали

Таким образом, вы не просто заряжаете свой смартфон или планшет, но также заботитесь о здоровье: Ampera мотивирует двигаться больше!

Внешне новинка напоминает велотренажер, но, как ни странно, при этом не является им. Устройство представляет из себя генератор энергии, который превращает движение пользователя в электричество, которое в свою очередь используется для зарядки гаджетов.