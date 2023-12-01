Велосипед изобретен заново: теперь он сам меняет скорости, и никакого электричества

В видео прототип демонстрирует свою концепцию, в которой управляемые крутящим моментом шкивы волшебным образом расширяются и сжимаются, плавно подстраиваясь под ваши условия езды.

Хейвен Мерсер, гениальный изобретатель этой системы (демонстрация по этой ссылке), стремится переосмыслить то, как мы крутим педали. Хотя «пуристы» могут посмеяться над идеей отказа от контроля над своими передачами, Мерсер представляет себе будущее, в котором велосипед станет легкой прогулкой для всех. Неважно, едете ли вы в гору, разгоняетесь на равнине или без усилий добираетесь на работу, это изобретение обещает произвести революцию в велосипедном спорте.