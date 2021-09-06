Велосипеды и самокаты с электромоторами распродают со скидками до 50%

Отметим, что товары-участники данной акции поделены на две категории: с ярлыком “СУПЕРЦЕНА” и без. Для того, чтобы получить скидку на товары первой категории — промокод вводить не нужно, тогда как для остальных следует при оформлении ввести промокод “SPORT”.

Так, сэкономить 14 134 рубля можно на покупке электробайка FORWARD Volcano Plus 2.0. Общая мощность трансопрта составляет 500 Вт, а запаса хода на одном заряде достаточно для 80 км.

Сэкономить 6 410 рублей можно на покупке электросамоката HOVERBOT TT-03. Максимальная мощность составляет 25 км/ч, а аккумулятор рассчитан на 7800 мАч. Запас хода на одном заряде составляет 28 км.

Ознакомиться с остальными велосипедами и самокатами на электротяге, которые доступны сейчас со скидками, можно перейдя по этой ссылке. Закончится акция 21 сентября.