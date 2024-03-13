Велосипеды научатся анализировать окружающую обстановку с помощью ИИ

Новейшая версия сенсорного велосипеда Boreal Bikes, Holoscene Edge, используется для этого исследования. Устройство оснащено рядом датчиков, включая GPS, несколько инерциальных измерительных устройств, 2D-камеры и пять LiDAR-датчиков.

С помощью LiDAR-датчиков, установленных на исследовательском велосипеде, окружающая среда велосипеда записывается десять раз в секунду и отображается в трех измерениях с помощью лазерных измерений высокой частоты в виде так называемого облака точек.

Записанные облака точек также могут использоваться для анализа дорожной обстановки, таких как обгонные процессы. Технологии связи велосипедов с автоматизированными транспортными средствами позволяют обнаруживать столкновения и создавать концепции предупреждения для безопасного катания.