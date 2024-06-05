Венерина мухоловка вдохновила учёных на создание сверхчувствительного датчика

Венерина мухоловка вдохновила учёных на создание сверхчувствительного датчикаОн улавливает слабые сигналы
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Ученые из Университета Сучжоу изучили строение волосков, которые помогают растению-хищнику молниеносно реагировать на прикосновения.
Разработанный ими бионический датчик, названный BTHM, способен улавливать слабые силы, смещения и вибрации. Он имитирует принцип действия волосков растения, где жесткий стержень соединен с гибким основанием, на котором размещен специальный чувствительный элемент.
Проведенные эксперименты показали, что датчик BTHM подходит для различных применений, включая экологический мониторинг и обнаружение мельчайших механических нагрузок и вибраций.
Ученые уверены, что их разработка станет новым стандартом в области сенсорных технологий и позволит создавать более совершенных роботов, способных точнее взаимодействовать с окружающей средой.