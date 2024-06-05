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Наука и технологии
Опубликовано 05 июня 2024, 06:00
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Венерина мухоловка вдохновила учёных на создание сверхчувствительного датчика

Он улавливает слабые сигналы
Ученые из Китая создали сверхчувствительный датчик, вдохновившись строением волосков Венериной мухоловки. Разработка позволит усовершенствовать роботов и системы мониторинга окружающей среды.
Венерина мухоловка вдохновила учёных на создание сверхчувствительного датчика

© Ferra.ru

Ученые из Университета Сучжоу изучили строение волосков, которые помогают растению-хищнику молниеносно реагировать на прикосновения.

Разработанный ими бионический датчик, названный BTHM, способен улавливать слабые силы, смещения и вибрации. Он имитирует принцип действия волосков растения, где жесткий стержень соединен с гибким основанием, на котором размещен специальный чувствительный элемент.

Проведенные эксперименты показали, что датчик BTHM подходит для различных применений, включая экологический мониторинг и обнаружение мельчайших механических нагрузок и вибраций.

Ученые уверены, что их разработка станет новым стандартом в области сенсорных технологий и позволит создавать более совершенных роботов, способных точнее взаимодействовать с окружающей средой.

Венерина мухоловка вдохновила учёных на создание сверхчувствительного датчика
© Cyborg and Bionic Systems
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#исследование
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#разработка
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#технологии