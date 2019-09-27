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Венесуэла обменяла нефть на криптовалюту, и теперь не знает, куда ее девать

Возможно, она оставит ее в качестве резерва
По данным американского издания Bloomberg, нефтяная компания Petroleos de Venezuela SA, принадлежащая правительству Венесуэлы, имеет в запасе биткоин и эфириум. По подозрениям экспертов, криптовалюта была получена в результате ее обмена на нефть для того, чтобы страна могла использовать ее для обхода американских санкций.

Для того, чтобы обменять имеющуюся криптовалюту на более традиционные денежные средства, компания обратилась к Центробанку Венесуэлы. Если верить американскому изданию, нефтяная компания не в состоянии произвести обмен самостоятельно, так как в таком случае она будет вынуждена зарегистрироваться на биржах и пройти проверку. В итоге сейчас Центробанк Венесуэлы занята проведением внутренних тестов, призванных выяснить, сможет ли ведомство держать криптовалюту в качестве резервов.

В случае, если правительство Венесуэлы примет решение о добавлении криптовалюты в свои резервы, то это будет первый в мире прецедент такого рода.

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