Венесуэла обменяла нефть на криптовалюту, и теперь не знает, куда ее девать

Для того, чтобы обменять имеющуюся криптовалюту на более традиционные денежные средства, компания обратилась к Центробанку Венесуэлы. Если верить американскому изданию, нефтяная компания не в состоянии произвести обмен самостоятельно, так как в таком случае она будет вынуждена зарегистрироваться на биржах и пройти проверку. В итоге сейчас Центробанк Венесуэлы занята проведением внутренних тестов, призванных выяснить, сможет ли ведомство держать криптовалюту в качестве резервов.

В случае, если правительство Венесуэлы примет решение о добавлении криптовалюты в свои резервы, то это будет первый в мире прецедент такого рода.