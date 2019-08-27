Венесуэла откажется от сотрудничества с Россией в военной сфере под влиянием США

В данном случае речь идет о подписанном соглашении между Венесуэлой и Россией, согласно которому обе стороны должны предусмотреть свободные визиты военных кораблей в порты друг друга. Буквально недавно, 15 августа, свои подписи на соответствующем документе поставили главы Министерств обороны обеих стран — Владимир Падрино Лопес и Сергей Шойгу. Помимо этого предполагалось, что Россия и Венесуэла начнут более тесное и глубокое сотрудничество в военно-технической сфере.

Сейчас же нацассамблея Венесуэлы во главе с Хуаном Гуаидо, которого многие называют ставленником США, заявила об отмене достигнутых с Россией соглашений. При этом парламентарии выступили с официальным заявлением, что “отменяют соглашение из-за его неконституционности”. В том числе национальная ассамблея уточнила, что соглашение не должно было рассматриваться профильными комитетами, а значит оно не является действительным.