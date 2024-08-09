Венесуэла запретила соцсеть Х после стычки Маска и президента Мадуро

Опубликовано 09 августа 2024, 20:15
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Венесуэла запретила соцсеть Х после стычки Маска и президента МадуроПолитик обвинил Маска в разжигании беспорядков
Президент Венесуэлы Николас Мадуро временно заблокировал социальную сеть X на 10 дней, утверждая, что Илон Маск разжигал ненависть и нарушал законы страны. В частности, это проявлялось в общественных беспорядках после оглашения результатов президентских выборов.
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Маск, в свою очередь, обвинил Мадуро в фальсификации выборов. Мадуро также заявил, что его политические оппоненты используют социальную сеть для разжигания беспорядков. Он одобрил предложение Национального управления по телекоммуникациям о временной блокировке X.
Многие критики происходящего считают, что ко всему озвученному добавляется личная неприязнь между политиком и бизнесменом. Неслучайно Маск вызвал Мадуро на бой.