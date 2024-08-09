Венесуэла запретила соцсеть Х после стычки Маска и президента Мадуро

Маск, в свою очередь, обвинил Мадуро в фальсификации выборов. Мадуро также заявил, что его политические оппоненты используют социальную сеть для разжигания беспорядков. Он одобрил предложение Национального управления по телекоммуникациям о временной блокировке X.

Многие критики происходящего считают, что ко всему озвученному добавляется личная неприязнь между политиком и бизнесменом. Неслучайно Маск вызвал Мадуро на бой.