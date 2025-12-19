Венгерские учёные обучили крыс играть в Doom

Как отмечает научный портал N+1, виртуальная реальность всё чаще используется в научных исследованиях для изучения поведения животных. Такие системы, как FreemoVR и миниатюрные очки виртуальной реальности, позволяют животным погружаться в атмосферу, но они сложны и дороги. Венгерская платформа нацелена на то, чтобы сделать виртуальную реальность более доступной для энтузиастов.

В системе используется 40-сантиметровый пенопластовый шар, к которому привязана крыса, вращающая его для передвижения. На AMOLED-экране Full HD отображается игровая среда, а крыса стреляет, встав на задние лапы и нажав на рычаг. Награды доставляются по трубке, а воздушный поток имитирует столкновения.

Система управляется ПК и Raspberry Pi, обрабатывая данные датчиков и логику игры. Двигатели направляют крысу по маршрутам и вознаграждают за успешные действия. Три крысы успешно адаптировались к системе в течение двух недель, научившись ориентироваться и стрелять, хотя полное обучение не было завершено.

К этим исследованиям можно добавить, что виртуальная реальность также используется для изучения поведения насекомых. Например, учёные разработали арену виртуальной реальности для изучения поискового поведения двукрылых насекомых в естественных условиях.