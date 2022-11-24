Венгрия решила полететь в космос самостоятельно, отдельно от Европы

Сообщается, что сумма сделки, которая позволит Будапешту лететь не как часть Европы, оценивается в более 100 млн долларов. При этом состоится данный полёт уже совсем скоро — в конце 2024-го - начале 2025-го.

По данным SpaceNews, заявление венгерской стороны о сотрудничестве с Axiom Space вызвало у членов ЕКА искреннее удивление. Особенно интересной инициатива выглядит на фоне того, что стоимость отправки астронавта при помощи американской компании сопоставима с годовым вкладом Будапешта в Европейское космическое агентство.

Чем может вызвано нежелание Венгрии ассоциироваться в данном мероприятии с Европой — неизвестно.