Наука и технологии
11:56, 24 ноября 2022
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Венгрия решила полететь в космос самостоятельно, отдельно от Европы

За это она заплатит более 100 млн долларов

Внезапно, Венгерское правительство решило заключить соглашение с американской компанией Axiom Space. С её помощью власти страны хотят получить самостоятельность при отправке своего астронавта на МКС.

Венгрия решила полететь в космос самостоятельно, отдельно от Европы

Сообщается, что сумма сделки, которая позволит Будапешту лететь не как часть Европы, оценивается в более 100 млн долларов. При этом состоится данный полёт уже совсем скоро — в конце 2024-го - начале 2025-го.

По данным SpaceNews, заявление венгерской стороны о сотрудничестве с Axiom Space вызвало у членов ЕКА искреннее удивление. Особенно интересной инициатива выглядит на фоне того, что стоимость отправки астронавта при помощи американской компании сопоставима с годовым вкладом Будапешта в Европейское космическое агентство.

Чем может вызвано нежелание Венгрии ассоциироваться в данном мероприятии с Европой — неизвестно.

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