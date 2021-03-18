Наука и технологии
Сегодня в 17:01
Венгрия займётся выпуском российского Ил-103 по лицензии
А также его усовершенствованием
В сети появилась информация о свежей договорённости между авиакомплексом имени Ильюшина и венгерской компанией Aviation Engineering. Согласно ей, последние займутся выпуском российского Ил-103 на территории страны по лицензии.
Что интересно, контракт также предусматривает возможность Aviation Engineering модернизировать и изменять летательный аппарат. Как пишет Военное Обозрение, своеобразным «штабом», на котором будет выпускаться самолёт, станет город Печ.
Ожидается, что именно там будет выпущена новая версия Ил-103. Летательный аппарат должен будет стать улучшенным вариантом одномоторного четырёхместного воздушного судна с поршневым двигателем.
Планируется, что новая версия устройства будет обладать «улучшенными аэродинамическими свойствами, просторной кабиной повышенной комфортности, современной авионикой». Также инженеры должны будут усовершенствовать двигатель изначально отечественного воздушного судна.