Венские ученые создали на базе GPT-4 симулятор для биомедицинских исследований

Большие языковые модели вроде GPT-4 становятся незаменимыми помощниками в медицине. Ученые из Медицинского университета Вены и Центра молекулярной медицины разработали симулятор SimulateGPT, который использует GPT-4 для моделирования биологических процессов.

Традиционные компьютерные симуляции сложны в настройке и требуют экспертных знаний. SimulateGPT использует структурированные текстовые вводы для управления GPT-4, что делает процесс более доступным. Эффективность SimulateGPT проверяли на мышиных моделях, лечении сепсиса, поиске важных генов в раковых клетках и прогнозировании выживаемости онкобольных.

Исследование показало, что биомедики доверяют предсказаниям SimulateGPT больше, чем напрямую полученным ответам от GPT-4. SimulateGPT также превзошел GPT-4 в точности определения ключевых генов рака и прогнозировании выживаемости пациентов.

Для дальнейшего развития симуляторов на базе ИИ ученые видят необходимость интеграции биологических баз данных и математического моделирования, а также обучения новых моделей на экспериментальных данных.