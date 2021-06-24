Вера в Бога может быть полезной при раке груди

Наука и технологии
Сегодня в 17:05
Вера в Бога может быть полезной при раке грудиВыжившие после этой болезни часто оказывались верующими
Доцент Школы медсестер Синклера Университета Миссури Дженнифер Хьюлетт решила выяснить, как духовность влияет на состояние женщин с раком груди. Как выяснилось, вера в Бога способствует выживаемости при данном диагнозе.
Данное исследование Дженнифер Хьюлетт решила провести поскольку на протяжении своей 20-летней карьеры медсестры она обратила внимание на то, что часто выжившие после рака груди женщины часто были благодарны за то, что живы, упоминая при этом Бога.
В рамках научной работы она заморозила слюну у 41 выживших после онкологии груди. В результате выяснилось, что духовность выживших была связана с двумя конкретными биомаркерами — альфа-амилазой и интерлейкином-6.
“Выжившие после рака молочной железы часто выражали благодарность Богу, и они, как правило, имели лучшие показатели здоровья”, — отметила автор исследования.