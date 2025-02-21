Верховный суд Бразилии оштрафовал X Илона Маска на $1,42 млн

Опубликовано 21 февраля 2025, 15:021 мин.
Верховный суд Бразилии оштрафовал X Илона Маска на $1,42 млнПлатформа не выполнила требования суда
Верховный суд Бразилии обязал социальную сеть X, принадлежащую Илону Маску, выплатить штраф в размере 8,1 млн реалов ($1,42 млн) за невыполнение судебного предписания. Решение было обнародовано и вынесено судьей Александре де Мораэсом.
Судебное разбирательство началось еще в прошлом году, когда X обязали удалить профиль, распространявший дезинформацию, а также предоставить регистрационные данные его владельца. Невыполнение этого требования повлекло за собой ежедневный штраф в размере 100 000 реалов. Кроме того, местный юридический представитель X мог столкнуться с уголовной ответственностью.
Судья подчеркнул, что X не исполнила приказ о передаче данных пользователя, что и стало причиной наложения штрафа. В своем решении он потребовал немедленной его уплаты.
Представители X в Бразилии отказались от комментариев по этому поводу.