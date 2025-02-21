Верховный суд Бразилии оштрафовал X Илона Маска на $1,42 млн

Судебное разбирательство началось еще в прошлом году, когда X обязали удалить профиль, распространявший дезинформацию, а также предоставить регистрационные данные его владельца. Невыполнение этого требования повлекло за собой ежедневный штраф в размере 100 000 реалов. Кроме того, местный юридический представитель X мог столкнуться с уголовной ответственностью.

Судья подчеркнул, что X не исполнила приказ о передаче данных пользователя, что и стало причиной наложения штрафа. В своем решении он потребовал немедленной его уплаты.

Представители X в Бразилии отказались от комментариев по этому поводу.