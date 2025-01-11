Верховный суд ЕС оштрафовал Еврокомиссию… за нарушение закона о защите данных

Опубликовано 11 января 2025, 05:151 мин.
Верховный суд ЕС оштрафовал Еврокомиссию… за нарушение закона о защите данныхИз-за передачи данных в США
Верховный суд ЕС оштрафовал, как ни странно, Европейскую комиссию на 400 евро за нарушение собственных законов о защите данных. Решение было вынесено после того, как гражданин Германии заметил, что некоторые его личные данные были переданы в США при регистрации на конференции, организованной Еврокомиссией.
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Суд постановил, что комиссия не соблюдала Общий регламент по защите данных (GDPR), «который требует надёжной защиты персональных данных граждан ЕС при их передаче за пределы ЕС». Еврокомиссия не предоставила доказательств того, что приняла необходимые меры предосторожности для защиты данных при их отправке в США.
Многие европейские СМИ написали об этом, подчёркивая, что действия Еврокомиссии — серьёзное нарушение GDPR. В связи с этим европейские юристы, комментируя решение суда, отмечают, что это постановление может иметь значительные последствия для Еврокомиссии и других организаций, работающих с данными граждан ЕС, и что это подчёркивает важность соблюдения законов о защите данных.