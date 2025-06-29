Верховный суд США поддержал Техас в проверке возраста посетителей порносайтов

Коалиция за свободу слова (FSC) оспорила новый закон, подав иск против генерального прокурора Техаса. Но суд принял решение в пользу генпрокурора.

Согласно закону, подтверждение возраста означает загрузку государственных документов, удостоверяющих личность, или использование сторонних платформ для подтверждения разрешённого возрастного порога. Критики закона утверждают, что этот прецедент имеет последствия для конфиденциальности в Интернете.

Отмечается, что восемнадцать штатов уже имеют законы о проверке возраста на порнографических сайтах, ещё шесть штатов приняли аналогичное законодательство, которое ещё не вступило в силу.