Верховный суд США поставит точку в споре, можно ли чиновникам общаться в соцсетях

Дело было начато после исков, поданных прокурорами штатов Миссури и Луизиана, в которых утверждается, что чиновники администрации Байдена, CDC и ФБР слишком плотно общались с Meta*, Google и Twitter (Х), после чего компании заявили о дезинформации, связанной с пандемией и выборами.

Прокуроры отметили странную тенденцию: «чиновники Байдена» пытаются решать вопросы государственной важности в соцсетях. После этого суд вынес решение о запрете общения федеральных чиновников в соцсетях и контактов с «компаниями, занимающимися социальными сетями», что наложило на правительственных чиновников серьёзные ограничения, которые позднее были несколько ослаблены.

Верховный суд должен поставить точку в этом деле, поскольку прокуроры не согласны с решением суда низшей инстанции. Согласно предварительному постановлению Верховного суда, чиновникам пока нельзя общаться в соцсетях и нужно соблюдать другие, ранее наложенные ограничения, но и действие постановления суда низшей инстанции приостанавливается.

Это решение суда высшей инстанции уже раскритиковали американские судьи, назвав его «крайне тревожным». Речь идёт о серьёзном повороте в практике правоприменения в области свободы слова.