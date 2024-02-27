Верховный суд США рассмотрит законы о модерации контента в соцсетях

В октябре Верховный суд решил рассмотреть два параллельных дела во Флориде и Техасе. Оба закона, подписанных республиканскими губернаторами, обязывают социальные сети прекратить удаление определенного контента. Однако представители социальных сетей утверждают, что эти законы нацелены на наказание компаний за предполагаемую антиконсервативную несправедливость.

Согласно закону Флориды, социальные сети не могут запрещать политическим кандидатам или ограничивать их контент. Закон Техаса запрещает социальным сетям удалять или лишать контента монетизации на основе «взглядов, выраженных пользователем». Оба закона создают некоторую путаницу, и Верховный суд сомневается в их обоснованности.

Решение суда может изменить игровые правила в сфере контента в интернете, но оно ожидается не ранее июня этого года. Некоторые члены суда высказали сомнения относительно того, как были представлены сами дела, а другие призывают к обновлению Закона о первой поправке с учетом современных реалий интернета.