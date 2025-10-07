Наука и технологии
Опубликовано 07 октября 2025, 21:45
1 мин.

Верховный суд США разрешил реформы Google Play после иска Epic Games

Компания обязана разрешить альтернативные магазины
Верховный суд США отклонил запрос Google приостановить часть предписаний судьи, касающихся реформ магазина приложений Play. Решение было вынесено в рамках иска компании Epic Games, создателя Fortnite, которая обвиняет Google в монополизации доступа к приложениям на Android и ограничении способов оплаты.
Ранее апелляционный суд подтвердил решение федерального судьи Джеймса Донато, который обязал Google разрешить пользователям скачивать конкурирующие магазины через Play и предоставлять каталог приложений другим компаниям. Эти изменения вступят в силу в июле 2026 года. Уже в этом месяце разработчики смогут размещать ссылки на внешние способы оплаты, минуя платежную систему Google.

Epic Games отметила, что эти изменения позволят пользователям и разработчикам выбирать альтернативные варианты оплаты без комиссии и дополнительных ограничений. Google продолжит обжаловать решение и подаст полную апелляцию в Верховный суд до 27 октября. Компания утверждает, что реформы создадут риски безопасности, повредят репутации и поставят Google в невыгодное положение перед конкурентами.

Иск Epic Games был подан в 2020 году. В 2023 году суд присяжных признал действия Google нарушением антимонопольного законодательства. Сейчас Google также сталкивается с другими исками, связанными с практиками компании в сфере поиска и рекламы.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
