Верховный суд США разрешил реформы Google Play после иска Epic Games

Ранее апелляционный суд подтвердил решение федерального судьи Джеймса Донато, который обязал Google разрешить пользователям скачивать конкурирующие магазины через Play и предоставлять каталог приложений другим компаниям. Эти изменения вступят в силу в июле 2026 года. Уже в этом месяце разработчики смогут размещать ссылки на внешние способы оплаты, минуя платежную систему Google.

Epic Games отметила, что эти изменения позволят пользователям и разработчикам выбирать альтернативные варианты оплаты без комиссии и дополнительных ограничений. Google продолжит обжаловать решение и подаст полную апелляцию в Верховный суд до 27 октября. Компания утверждает, что реформы создадут риски безопасности, повредят репутации и поставят Google в невыгодное положение перед конкурентами.

Иск Epic Games был подан в 2020 году. В 2023 году суд присяжных признал действия Google нарушением антимонопольного законодательства. Сейчас Google также сталкивается с другими исками, связанными с практиками компании в сфере поиска и рекламы.