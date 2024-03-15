Верховный суд США установил тест для определения действий госслужащих в соцсетях

Решение было принято в единогласии в деле «Линдке против Фрида», когда городской менеджер Порт-Хьюрона, штат Мичиган, Джеймс Фрид, блокировал и удалял комментарии жителя Кевина Линдке на своей странице в Facebook, критикующие политику Фрида во время пандемии.

Тест создает новый подход к определению ответственности должностного лица за нарушение прав гражданина на свободу слова в социальных медиа.

Однако просто принадлежность социальной страницы публичному должностному лицу недостаточна. Судья Эми Кони Барретт отметила, что различие между частными действиями и государственным вмешательством зависит от сути, а не от ярлыков: частные лица могут действовать с властью государства, а государственные чиновники имеют частную жизнь и свои конституционные права, включая право на свободу слова.

Суд также указал, что использование отметок о частной или официальной странице в соцсети может оказать влияние на определение государственного характера действий публичного лица.