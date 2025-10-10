Наука и технологии
Верховный суд ЮАР поддержал арест активов Google по запросу Москвы

Это первый подобное решение иностранного суда
Верховный суд ЮАР удовлетворил ходатайство о признании и исполнении российского судебного решения, обязывающего Google выплатить 10 млрд рублей в полmpe российской «дочки» Google.
Суд рассматривал дело о банкротстве российской дочерней компании Google и споре о порядке выплаты дивидендов материнской компании. Конкурсный управляющий ООО «Гугл» обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть дивиденды и связанные с ними налоговые обязательства на сумму 10 млрд рублей в пользу конкурсной массы. Арбитражный суд полностью удовлетворил это требование.

Верховный суд ЮАР признал право конкурсного управляющего представлять интересы от имени ООО «Гугл» в этом процессе. Это первое решение иностранного суда, признавшего и исполнившего решение российского суда в отношении российской дочерней компании Google.

Источник:Ведомости
Автор:Андрей Кадуков
