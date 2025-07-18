Верховный суд Южной Кореи оправдал главу Samsung по делу о слиянии 2015 года

Речь шла о сделке между Samsung C&T и Cheil Industries на сумму около 8 миллиардов долларов, которую прокуратура считала попыткой усилить контроль Ли над технологическим гигантом после болезни его отца. Однако апелляционный суд ранее отклонил все обвинения, и теперь Верховный суд подтвердил этот вердикт.

Оправдательный приговор стал позитивным сигналом для инвесторов. Акции Samsung Electronics выросли на 3,1%, на фоне ослабления позиций конкурента SK Hynix, чьи бумаги подешевели почти на 10% после понижения прогноза от Goldman Sachs.

Южнокорейские деловые ассоциации поддержали решение суда, отметив, что оно поможет стабилизировать экономическую ситуацию и устранить неопределенность вокруг крупнейшей компании страны. Samsung теперь сможет сосредоточиться на инвестициях, инновациях и создании рабочих мест, особенно на фоне международной конкуренции в области ИИ и полупроводников.