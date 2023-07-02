«Верной дорогой, идёте, товарищи!»: представители IT индустрии рассказали о векторах развития

Прошлый год был непростым для различных отраслей, включая сферу информационных технологий. Но сейчас ситуация стала немного лучше, и российские IT-компании успешно справляются с вызовами импортозамещения. Уход иностранных игроков с рынка открыл новые возможности для развития местных компаний и появления новых стартапов. В отрасли наблюдается повышенный спрос на отраслевые решения в сфере программного обеспечения. Однако, разработка таких программ требует больших ресурсов и может столкнуться с конкуренцией западного софта в будущем.

Трендом на рынке информационных технологий является создание экосистем, где компании стремятся объединить различные программы разных производителей. Некоторые российские компании уже применяют экосистемный подход, добавляя дополнительные сервисы к своим основным продуктам. Однако для создания единой российской платформы, заменяющей импортное программное обеспечение, требуется опыт интеграции разных решений. Задача по сбору всех компонентов лежит на интеграторах.

Ситуация на российском рынке информационных технологий начинает меняться в лучшую сторону. Уход иностранных компаний создал новые возможности для местных игроков и стимулировал появление инноваций. Несмотря на препятствия, такие как конкуренция с западным софтом, и нехватка опыта в разработке отраслевых решений, отрасль продолжает развиваться и искать свои пути роста. Это обещает интересные изменения на российском рынке IT в будущем.