Вернут ли в России ограничения из-за коронавируса

Этот вопрос возник в связи с сообщениями оперштаба, согласно которым в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. На предыдущей неделе на 100 тысяч населения заболеваемость составила 20.1, что на 30% выше, чем на неделю раньше. Но это не говорит о том, что со стороны государства будут какие-то ограничения.

По словам Леонова, подъём заболеваемости незначительный, цифры не такие большие, чтобы государство предпринимало какие-либо шаги. Эксперт подчеркнул, что важно наблюдать не только за количеством заболевших, но и за тяжестью протекания болезни. Пока люди болеют в лёгкой форме.

Он также отметил, что возвращение масочного режима, QR-кодов пока не планируется. «Если будет увеличиваться количество тяжёлых случаев течения COVID-19 в результате появления какого-то нового штамма, то возможно будут возвращены в регионы или даже на федеральном уровне какие-то ограничения. На мой взгляд, этот сценарий маловероятный», — отметил Леонов.

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