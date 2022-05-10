Вернётся ли в Россию штамм коронавируса «Дельта»

Эксперт отметил, что «Дельта» может вернуться в силу того, что сейчас преобладает «Омикрон» и его подвиды. По этой причине у людей постепенно теряется иммунитет к дельта-штамму.

«Мы не можем исключать новых сюрпризов от SARS-CoV-2. Например, «Дельта» тоже не исчезла полностью, единичные случаи в России мы иногда отмечаем. По мере того как глобальный иммунитет к «Омикрону» и его семейству увеличивается, «Дельта» или её потомок может вернуться, так как к ней защиту мы постепенно теряем», — объяснил Хафизов.

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