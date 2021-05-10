Вероятной причиной развода Билла Гейтса с женой назвали его общение с миллионером-педофилом

The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, пишет, что всему виной — общение миллиардера с миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном. Якобы Мелинда начала опасаться этой связи своего мужа ещё в 2013 году — сразу же после первой встречи пары с миллионером.

В итоге это привело к тому, что жена Билла Гейтса начала консультироваться с юристами по поводу развода ещё в 2019 году. Особенно ситуация обострилась, когда в том же году появилась информация о нескольких встречах основателя Microsoft и Эпштейна уже после того, как против миллионера были выдвинуты обвинения в изнасилованиях.

Напомним, что Джеффри Эпштейну были предъявлены обвинения в создании криминальной сети. С её помощью бизнесмен сексуально эксплуатировал и издевался над девушками, в том числе 14-летними.